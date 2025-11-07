Российские ВС за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине

Российские войска, реагируя на террористические атаки по гражданским объектам на территории РФ, нанесли за прошедшую неделю семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на Украине. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам в период с 1-го по 7-е ноября Вооруженными Силами РФ нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, ремонтная база вооружения и военной техники, цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении.