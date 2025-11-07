Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность / Стратегическая безопасность / Разоружение
Безопасность
Трамп: Россия, Китай и США могут договориться о сокращении ядерных арсеналов
7 ноября 2025 / 15:14
Трамп: Россия, Китай и США могут договориться о сокращении ядерных арсеналов
© AP Photo/Алекс Брэндон/ТАСС

Американский президент Дональд Трамп считает, что Россия, Китай и США могут согласовать сокращение ядерных вооружений.

"На мой взгляд, нечто подобное может произойти - денуклеаризация", - сказал он в четверг при общении с лидерами пяти центральноазиатских республик в Белом доме, комментируя тему возможных сокращений ядерных вооружений.

"Полагаю, что денуклеаризация была бы отличной вещью. Я обсуждал это с президентом России Владимиром Путиным. Я говорил об этом с председателем КНР Си Цзиньпином. Все бы хотели тратить все эти средства на то, что действительно идет на пользу людям", - указал президент США.

"Моя доктрина заключалась бы в денуклеаризации. Потому что у нас достаточно ядерных вооружений", - добавил он.

Трамп вновь назвал Соединенные Штаты страной, занимающей первое место по количеству ядерных боезарядов, при этом, согласно выводам американских экспертов, этот список возглавляет Россия. "Китай - номер третий, далеко отстает. Но они сравняются по числу боеголовок с США через четыре-пять лет. Они по ядерным вооружениям работают сверхурочно", - отметил глава вашингтонской администрации.

"Я хочу мира. Я хочу мира посредством силы. Но мы хотим мира во всем мире. И мы близки к тому, чтобы этого добиться", - заключил он. 

