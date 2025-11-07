Песков отметил, что Киев тормозит урегулирование украинского конфликта

Пауза в урегулировании украинского конфликта возникла из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова спецпосланника США Стивена Уиткоффа о том, что урегулирование конфликта осложняется недоверием между сторонами.

"Главное, что сегодня тормозит процесс урегулирования - эта та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования, и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий", - сказал представитель Кремля журналистам, отметив, что боевые действия с каждым днем ухудшают положения украинской стороны.

Вместе с тем, по его словам, на нынешнем этапе никакого доверия между Москвой и Киевом нет. "Это не дефицит доверия, а его отсутствие", - добавил он.