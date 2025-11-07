Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 ноября 2025 / 17:18
КОТИРОВКИ
USD
07/11
81.3765
EUR
07/11
93.7641
Новости часа
Жертвами крушения вертолета в Дагестане стали четыре человека Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 1 497 беспилотников ВСУ
Москва
7 ноября 2025 / 17:18
Котировки
USD
07/11
81.3765
0.0000
EUR
07/11
93.7641
0.0000
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
6 ноября 2025 / 18:15
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
6 ноября 2025 / 18:11
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Песков отметил, что Киев тормозит урегулирование украинского конфликта
7 ноября 2025 / 15:28
Песков отметил, что Киев тормозит урегулирование украинского конфликта
© Кристина Кормилицына/БАССЕЙН/ТАСС

Пауза в урегулировании украинского конфликта возникла из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова спецпосланника США Стивена Уиткоффа о том, что урегулирование конфликта осложняется недоверием между сторонами.

"Главное, что сегодня тормозит процесс урегулирования - эта та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования, и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий", - сказал представитель Кремля журналистам, отметив, что боевые действия с каждым днем ухудшают положения украинской стороны.

Вместе с тем, по его словам, на нынешнем этапе никакого доверия между Москвой и Киевом нет. "Это не дефицит доверия, а его отсутствие", - добавил он.

Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
В ответ на давление США Индия и Китай выбирают стратегию выжидания. Мнение
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Жертвами крушения вертолета в Дагестане стали четыре человека
15:59
Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 1 497 беспилотников ВСУ
15:47
Президент провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил РФ
15:28
Песков отметил, что Киев тормозит урегулирование украинского конфликта
15:14
Трамп: Россия, Китай и США могут договориться о сокращении ядерных арсеналов
14:59
Российские ВС за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине
14:44
Захарова: Сербия не раз заверяла, что ее военная продукция не попадет на Украину
14:30
Рютте признал, что НАТО в Европе не располагает достаточным количеством ПВО
14:14
Володин: ресурсоснабжающие организации должны бесперебойно работать
13:59
Чемпионат мира по самбо 2026 года примет Самарканд
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения