© Гавриил Григоров/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС

Президент провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил РФ. Встреча состоялась в зале Совбеза в Кремле, сообщает ТАСС.

Участниками совещания стали зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, начальник Генерального штаба ВС РФ - первый замминистра обороны Валерий Герасимов и помощник президента Алексей Дюмин.