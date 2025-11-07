Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
Безопасность
Президент провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил РФ
7 ноября 2025 / 15:47
© Гавриил Григоров/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил РФ. Встреча состоялась в зале Совбеза в Кремле, сообщает ТАСС.
Участниками совещания стали зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, начальник Генерального штаба ВС РФ - первый замминистра обороны Валерий Герасимов и помощник президента Алексей Дюмин.