Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 1 497 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 17 управляемых авиабомб и 1 497 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За неделю средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1 497 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 376 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 889 танков и других боевых бронемашин, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 134 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 064 единицы специальной военной автомобильной техники.