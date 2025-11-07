Политолог Шафир: чем хуже дела у европейцев – тем лучше для РФ
6 ноября 2025 / 18:15
6 ноября 2025 / 18:11
5 ноября 2025 / 20:43
Общество
Жертвами крушения вертолета в Дагестане стали четыре человека
7 ноября 2025 / 16:15
© Евгений Мессман/ ТАСС, архив
В Дагестане четыре человека погибли в результате падения вертолета, состояние еще троих оценивается как тяжелое. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова сообщает ТАСС.
"Вертолет КЭМЗ потерпел крушение вблизи населенного пункта Ачи-су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, еще двое в тяжелом состоянии", - отметил он.