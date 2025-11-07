Жертвами крушения вертолета в Дагестане стали четыре человека

В Дагестане четыре человека погибли в результате падения вертолета, состояние еще троих оценивается как тяжелое. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова сообщает ТАСС.

"Вертолет КЭМЗ потерпел крушение вблизи населенного пункта Ачи-су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, еще двое в тяжелом состоянии", - отметил он.