7 ноября 2025 / 18:23
7 ноября 2025 / 18:20
6 ноября 2025 / 18:15
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Балканский котел / Геополитика
Политика
Сербию вновь лихорадит
А Вучичем опять все недовольны
7 ноября 2025 / 18:07
Сербию вновь лихорадит

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Президент Сербии Александр Вучич, пытаясь годами лавировать (где-то искусно, где-то не очень) между разными внешними центрами силами, закономерно приобрел недоброжелателей как среди прозападных либералов, так и пророссийских антизападных патриотов. Проблема отношения к внешнеполитическим зигзагам президента накладывается на недовольство его, как считают патриоты, соглашательской позицией в отношении косовских сепаратистов и их репрессий против сербского населения. Есть и множество других аспектов внутренней политики, вызывающих неприятные вопросы.

Одним из катализаторов непрекращающихся волнений является трагедия в Нови-Саде, случившаяся ровно два года назад - обрушение бетонного козырька в здании железнодорожного вокзала, в результате которого погибли полтора десятка человек. 1 ноября Верховный суд Белграда подтвердил обвинительное заключение против менеджера компании «Инфраструктура железнице Србиje» и двух членов технической комиссии, в своё время одобривших вокзальное здание. Однако противников власти это не слишком успокоило.

В самой столице Воеводины почтить память погибших  около 200 тысяч человек, но там траурное мероприятие прошло мирно. В  Белграде же градус напряженности подняла Диана, мать одного из погибших, Стефана Хрка, объявившая голодовку вплоть до наказания всех виновных. Женщина с громкоговорителем направилась в сторону сербского парламента, но была остановлена правоохранителями, так как маршрут лежал через палаточный лагерь «чаци» (сторонников власти). В результате произошла перебранка между оппозицией и сторонниками власти, которые, в частности, пели оскорбительные для Дианы Хрка песни.

Очередные уличные столкновения и волнения растянулись на пару дней. Власть и персонально Вучич заявили, что действия протестующих координируются из американского посольства и что полиция разыскивает нескольких снайперов, посланных для боевой поддержки оппозиции. По итогам нового раунда гражданского противостояния президент дал интервью, полное внутренних противоречий.

С одной стороны, Вучич заявил, что попытка «цветной революции» провалилась, что в страну возвращается политическая стабильность, что улучшается экономическая ситуация и увеличивается денежное довольствие военным и силовикам. Протестующие, по его словам, настроены антисербски и работают против государства, нападают на «чаци», у них найдено оружие. С другой стороны, власть уважает мнение этих самых протестующих, поэтому решила провести досрочные парламентские выборы, о точной дате которых будет объявлено позже.

Это не единственное резонансное интервью Вучича за последнее время. Еще одно он дал немецкому изданию Cicero. На вопрос, почему Сербия не разрывает торгово-экономические связи с Россией, интервьюируемый ответил, что «все не так просто» и рассказал, что национальная промышленность серьезно от российских топливно-энергетических поставок.  Кроме того, он поведал о помощи киевскому режиму: «Просто спросите президента Украины Владимира Зеленского, какое из балканских государств оказало Украине больше всего финансовой и гуманитарной помощи. Ответ может вас удивить. Мы хотим стать членом Европейского Союза. Но вы должны понимать, что есть разные причины, по которым мы также поддерживаем контакты с Россией. Возможно, вам надоело слышать эти причины, но они важны для нас».

По словам Вучича, он «должен был» принять участие в московском Параде Победе 9 мая, но сербские военнослужащие не участвуют в нем из уважения к ВСУ. И, наконец, похваставшись, что сербский ВПК производит снарядов больше французского, президент предложил для продажи боеприпасы всем заинтересованным странам, подразумевая в первую очередь европейские. На вопрос о возможности их последующей отправки на Украину глава Сербии ответил, что судьба проданного товара его не интересует.

Но Вучич не был бы Вучичем, если бы почти тут же не сделал финт в другую сторону. Прибыв в Брюссель на саммит по расширению ЕС, он заявил, что не желает оправдываться перед европейскими контрагентами за связи с РФ и КНР: «Не собираюсь оправдываться за то, что с кем-то разговариваю, считаю это глупым. Я не школьник. Я убежден, что все должны говорить друг с другом. Это полезно, и это не значит, что я с кем-то согласен, если веду диалог». Кроме того, он делает все возможное, чтобы сербские боеприпасы не попадали на Украину, и вообще не хочет вмешиваться в российско-украинский конфликт: «Я маленький игрок из небольшой страны. Не позволяю себе лезть в большие дела».

У Европы, как обычно, свое мнение на этот счет. «Мы ожидаем от стран-кандидатов четкого геополитического позиционирования, особенно в отношениях с Россией», —ответила еврокомиссар Марта Кос на брюссельской пресс-конференции на вопрос, какие меры против Сербии намерен принять ЕС за ее «порочные связи» с Россией. Уровень поддержки Сербией внешнеполитических решений Евросоюза является «самым низким среди стран-кандидатов» — примерно 61%. Это означает, что Сербия официально поддерживает менее 2/3 всех внешнеполитических решений ЕС. «При этом торговля Сербии с ЕС составляет 60%, а с Россией — примерно 1,5%, тут нечего добавить», — в частности, сказала Кос.

Параллельно развивается еще один скандал на перекрестье внутренней политики Сербии и ее внешних связей с Западом. Сербская скупщина в очередной раз начала прения по вопросу принятия lex specialis — специального закона, который должен обеспечить реализацию проекта Джареда Кушнера (зятя Дональда Трампа) в Белграде. Воздвигнуть его планируется на месте руин бывшего Генштаба югославской армии, разрушенного в 1999 году в ходе натовских бомбардировок и ставшего одним из главных символов евроатлантической агрессии.

Теперь здесь, согласно проекту инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Партнеры, должен появиться шикарный отель, 1500 элитных жилых апартаментов и музей. Под проект стоимостью в полмиллиарда долларов уже получена земля Генштаба в аренду на 99 лет. Для ускорения процесса  власти Сербии вводят lex specialis, объявляя строительство «проектом государственной важности» -  этот дает возможность обойти обычные процедуры госзакупок, строительства и даже вопросы безопасности. Студенты, учащиеся средних школ и поддерживающие их граждане пришли к зданию парламента с плакатами «Не отдадим Генштаб» и «Культура не продаётся». Культура, может быть, и не продается, но в политике, увы, почти все имеет свою цену – вопрос в ее размере.

 

 

 

 

 

 

