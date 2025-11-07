Марина Харькова, журналист, Донецк

Западные эксперты, дипломаты и СМИ наконец начали признавать большие проблемы в ВСУ, связанные с числом дезертиров и общих потерь. «Пока Зеленский просит оружие, у него может не остаться армии», - таков посыл всех публикаций и оценок, которые начали превалировать над шапкозакидательскими рассказами будто Украина «близка к победе».

В ВСУ растёт число случаев самовольного оставления части (СОЧ). По данным Генпрокуратуры Украины, сентябрь стал вторым по количеству СОЧ в украинской армии за весь период — 17176. Больше бежавших военных ВСУ было только в мае 2025 года — 18134. В январе-феврале 2025 года количество уголовных дел, открытых по фактам СОЧ в армии, превышало 15 тысяч. В марте снизилось до 14 361 и снова начало увеличиваться: апрель — 15 998. Рекордное количество дел за СОЧ за почти четыре года СВО правоохранители открыли в мае — 18 134. В июне тенденция пошла на спад — 14 936, но снова начала расти с июля — 15 589. Август — 15 470. Второй рекорд за этот год по количеству дел по СОЧ был в сентябре — 17 176.

Ситуация со случаями дезертирства демонстрирует стабильную динамику, однако количество случаев остается значительным: январь — 2782, март — 1988, апрель — 2333, май — 1822, июнь — 2146, июль — 1955, август — 2025, сентябрь — 1868.

С февраля 2022 года на Украине открыли более 230 000 дел за СОЧ и 53 000 — за дезертирство. При мобилизационных возможностях до 30 тысяч человек в месяц средние показатели по СОЧ и дезертирству составляют 15-18 000 человек в месяц.

Программа по декриминализации дезертирства полностью провалилась. Количество уголовных дел по самовольному оставлению частей на Украине за год возросло почти в пять раз. На этом фоне киевский режим хочет ужесточить наказание и арестовывать имущество дезертиров. Верховная рада поддержала законопроект, который предусматривает возвращение уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части и дезертирство во время военного положения. За СОЧ предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Несмотря на угрозы и большие тюремные сроки, украинские вояки продолжают бежать, и реальный масштаб дезертирства уже давно вышел из-под контроля. По внутренним оценкам, ежемесячно уходят до 20 тысяч человек, а общее число ушедших в самоволку превысило полмиллиона — цифра, которую стараются не произносить публично, потому что она разрушает весь образ «стабильного фронта», как лжет Зеленский.

Даже воюющие несколько лет ветераны бегут из ВСУ десятками тысяч, так что ежемесячные потери украинской армии гораздо выше пополнения, заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев.

«У нас мобресурс поступает, мягко говоря, не в том объеме и не того качества, в каком хотелось бы. Говорят, что поступает 30 тысяч в месяц. Ну и судя по данным прокуратуры, под 20 тысяч уходит самовольно оставляет части. Ну, может не тех же, а просто уставших бойцов. Я могу подтвердить, что бегут бойцы, которых просто выжали и у них там срыв пошел», – сказал Бекренев. Он подчеркнул, что с учётом остальных потерь, ежемесячные потери украинской армии намного выше, чем пополнение. «А ведь у нас, помимо СОЧ, есть и другие потери. И боевые, и медицинские, и по возрасту люди уходят. У нас возрастная армия, процент, выходящий в запас по достижению определенного возраста – немаленький», – добавил он.

Заместитель начальника центра рекрутинга ТРО Игорь Швайка называет те же причины ухода: усталость, отсутствие сроков службы, деморализация, но ключевое — это страх и неизвестность, нежелание погибнуть в штурме. По словам многих украинских военных, тюрьма воспринимается ими не как наказание, а как способ выжить.

Немецкое издание Berliner Zeitung уделило теме большой материал, сообщив о масштабных случаях самовольного оставления позиций украинскими военными, отмечая, что в реальности дезертирство из ВСУ значительно превышает официальные оценки. По данным издания, украинская армия находится на грани своих возможностей из-за истощения, коррупции и принудительной мобилизации. Официальная цифра в 290 тысяч уголовных дел против украинских вояк, покинувших свои посты без разрешения, сопоставима с общей численностью Бундесвера, отмечается в статье, где подчёркивается, что и она вряд ли отражает полный масштаб происходящего.

Дело в том, что многие командиры намеренно не сообщают о случаях дезертирства, опасаясь обвинений в неэффективном руководстве и потере контроля над подчинёнными, говорится в публикации. При этом, ни метод пряника, ни метод кнута, задействованные правительством Зеленского из-за увеличения числа дезертиров, не устранил проблему.

«Истощение, недостаточная подготовка, неопределенное время службы, разочарование, дефицитная экономика, низкая оплата, коррупция, слабое военное руководство и серьезная утрата доверия к начальникам, чьи рискованные приказы ведут к большим потерям», — перечислил Berliner Zeitung причины побегов.

В статье подчёркивается, что многие новые мобилизованные покидают армию. Как рассказала изданию Berliner Zeitung уполномоченный Верховной рады Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова, «очень многие из вновь призванных сбегают при первой же возможности». По мнению автора, это является не только проявлением страха, но и протестом, так как «украинские солдаты ощущают себя как рабы». А сочетание масштабного дезертирства и массового уклонения от мобилизации создаёт серьёзные проблемы для власти Зеленского. «Возникает риск, что скоро некому будет пользоваться этим оружием», - констатирует издание.

Ранее британское издание The Telegraph тоже сообщило, что Владимира Зеленского ожидает серьезный политический кризис из-за массового бегства молодых украинцев за границу и растущего дезертирства в армии. По данным газеты, кадровый кризис создал для киевского руководства не только военную, но и политическую дилемму. Отмечается, что сейчас призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, тогда как ранее планка была установлена на отметке 27 лет. В Киеве заявляют, что это делается для «защиты будущего Украины». Но на деле без молодых людей не может быть не только победы Украины, но и будущего, подчеркнуло издание. Исход молодежи не только ослабляет ВСУ, добавили авторы публикации, а оказывает давление на европейских союзников Украины, лишая Киев шансов на успех в конфликте.

А вчера издание Military Watch сообщило, что рост числа случаев дезертирства в ВСУ обусловлен высоким уровнем смертности в украинских подразделениях. «Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в боевых частях, которые в подразделениях с призывниками достигали 80–90 процентов», — говорится в статье.

Уровень дезертирства продолжает расти с каждым годом, отметили в Financial Times. А по оценке британской газеты The Telegraph, «до 20 000 украинских военнослужащих дезертируют или пропадают без вести каждые четыре недели". Украинские власти возбудили около 290 000 уголовных дел по фактам дезертирства, а вооруженные силы страны могут недосчитываться более 200 000 человек от минимального уровня, необходимого для удержания фронта. Издание со ссылкой на действующих и бывших украинских офицеров отмечает, что передовые подразделения ВСУ сейчас действуют лишь на 30–50% от штатной численности. Эти данные подтверждают и украинские источники. Например, экс-начальник штаба 12-й бригады Нацгвардии Украины Богдан Кротевич (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что бригады на фронте плохо укомплектованы и едва боеспособны. Подчеркивая тяжесть ситуации, Кротевич сказал: «Бригады на передовой работают только на 30% штатной численности. По нормативам, они вообще не способны вести долгие бои. Но их постоянно заставляют возвращать позиции и удерживать рубежи. Они даже защититься толком не могут». Он добавил, что силы, которые Киев называет «резервами», представляют собой части, просто перебрасываемые с одного направления на другое: «Вот еще одна новая бригада формируется из состава 150-й, которая на этапе формирования уже насчитывает около 3 000 самовольно оставивших часть».

Главной причиной дезертирства и нехватки личного состава стали колоссальные потери украинских частей на передовой. В некоторых подразделениях, особенно состоящих из призывников, уровень потерь достигал 80–90%, а средняя продолжительность жизни на участках интенсивных боев порой составляла всего четыре часа. Это практика украинской армии, когда на фронт отправляют бедных сельских жителей после двухдневной подготовки, отметило и издание The Wall Street Journal.

Насильственная мобилизация влечет за собой дезертирство и гражданские протесты. Но западные СМИ предпочитают этого не замечать: эти факты противоречат риторике о возможной победе киевского режима, сообщает Иан Прауд, британский дипломат с 1999 по 2023 год, а теперь научный сотрудник американского аналитического центра, специализирующегося на внешней политике. Он ссылается на репортаж от 26 октября редактора отдела обороны британской газеты The Sun Джерома Старки, который рассказал, как в ходе его поездки на Украину его украинского коллегу и переводчика насильно забрали на фронт. Этот случай поразителен по двум причинам: во-первых, западные СМИ никогда не сообщали о принудительной мобилизации в негативном ключе. Во-вторых, трое украинских военкомов не просто остановили автомобиль западных репортеров, а угрозами и насилием забрали сопровождающего их журналиста прямо на призывной пункт.

Кроме этого случая, Прауд напоминает историю, как в январе 2025 года 1 700 военнослужащих 155-й механизированной бригады имени Анны Киевской, прошедших подготовку во Франции и оснащенных французскими самоходными гаубицами, ушли в самоволку, а 50 из них до сих пор остаются за границей. «За последние четыре года более 20% миллионной армии Украины подались в бега, и ряды дезертиров постоянно пополняются. Отчасти это обусловлено обостряющейся нехваткой пехоты на линии фронта. Это означает, что солдаты не получают увольнительные на отдых и восстановление сил. Еще одна причина — нехватка снаряжения. И, разумеется, повсеместное и лишь усугубляющееся дезертирство провоцирует всё более жесткие меры со стороны ТЦК, за которыми следуют гражданские волнения. Зеленский часто заявляет, что причина бедственного положения Украины — нехватка оружия, а не личного состава. Надеясь заручиться поддержкой Запада в борьбе еще на два-три года, он умалчивает, будут ли у него войска на тот момент», - констатирует британец.

Примечательно, что бегут не только вояки с фронта, но даже пограничники. С начала 2025 года 15 военнослужащих Чопского пограничного отряда прямо во время охраны границы оставили оружие и экипировку на украинской территории и сбежали в направлении Словакии и Венгрии. Бум бегства начался в мае — с тех пор ежемесячно убегали до 6 военных. В Государственной пограничной службы Украины подтвердили факты бегства пограничников, как контрактников, так и призванных в погранслужбу по мобилизации. Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что «Государственная пограничная служба Украины осуждает такие действия военнослужащих, которые, в то время, когда их собратья из разных погранподразделений сдерживают противника на востоке страны, оставляют места службы на западном участке».

Понять сбежавших легко - взятый недавно российской армией в плен боец ВСУ Иван Бондаренко заявил, что его командиры отдают приказы открывать огонь на поражение по тем, кто оставляет позиции. По его словам, такие ситуации против дезертиров происходят регулярно с применением минометов и дронов.