Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение

Президенту США Трампу нравится, когда его называют королем и хозяином мира. Главы Среднеазиатских государств, прибывшие в Вашингтон, совершенно забыв о том, что они в принципе могут свободно действовать в отношении Запада и даже иметь выгоду в нынешних обстоятельствах, склонили перед Трампом головы и назвали его господином мира.

Это говорит о том, что эти страны и их руководители ничего не поняли и ничему не научились из собственной истории. Они не поняли, что ориентация на западные рынки - это большая глупость, потому что эти рынки находятся в угасающем состоянии. Рано или поздно среднеазиатская верхушка потеряет там свои капиталы. Кроме того, они не поняли, что интересны США лишь до поры до времени. Если, вдруг, США добьются успеха в борьбе против России, то всем им придет конец.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/3dc5c80a3405f003324c72fe5cab0391/