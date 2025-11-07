Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 ноября 2025 / 18:23
7 ноября 2025 / 18:20
6 ноября 2025 / 18:15
Безопасность
Безопасность
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23

В гонке военных технологий США все более явственно проигрывают. Именно поэтому Дональд Трамп и заявил, что Соединенные Штаты должны вернуться к ядерным испытаниям. США ничего не могут противопоставить новейшим российским разработкам. Их ВПК давно коррумпирован, и Трамп сохранил эту коррупцию, не почистив Пентагон, и дав ему триллионный бюджет.

Сейчас прикормленные американские компании ничего не могут дать Трампу в плане военных новаций. Отсюда и потребность показать миру, что США, хоть и отстали от России, а где-то и от Китая, все-таки по-прежнему обладают ядерным оружием, и оно функционально. Эта возможность, считают в США, оставляет за Америкой право диктовать свою волю миру.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/59c40f9e9a20cddb971f630f2b083b12/

 

