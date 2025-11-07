В Африке США интересны только природные богатства. Мнение

Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) подготовило по поручению Пентагона три плана боевых действий против исламистских боевиков в Нигерии для защиты христиан. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, первый, "мягкий" вариант возможных действий предполагает поддержку нигерийских правительственных сил в борьбе с боевиками без прямого участия американских войск. Второй вариант включает удары беспилотников по позициям исламистов на севере Нигерии, но эту идею реализовать затруднительно, поскольку американские войска вышли из соседнего Нигера, и теперь дроны могут вылетать лишь с базы в Джибути на востоке Африки или с объектов на юге Европы.

Третья стратегия подразумевает размещение в Гвинейском заливе авианосной группы с истребителями и бомбардировщиками. Такой вариант собеседники издания в Пентагоне сочли наименее вероятным, поскольку ситуация в Нигерии не рассматривается Вашингтоном как приоритет национальной безопасности США.

Источники газеты в военном ведомстве также признали, что американские военные не смогут существенно повлиять на ситуацию в Нигерии, если только не начнут операцию, сопоставимую с кампаниями в Ираке или Афганистане. Такую опцию всерьез никто не рассматривает, уточнили они. Как заявил изданию отставной генерал-майор, ветеран войны в Ираке Пол Итон, любая крупная операция США в Нигерии "обернется фиаско". По его словам, американская общественность и сам президент Дональд Трамп не заинтересованы в том, чтобы в африканской стране США начали такую кампанию.

1 ноября Трамп объявил, что поручил Пентагону подготовить возможные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии для защиты христиан. Ранее он выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, и пообещал их защищать. Президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения Трампа, заявив, что характеристика Нигерии как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям и что такие оценки не принимают во внимание усилия его правительства по защите свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев. По его словам, Абуджа поддерживает открытый и активный диалог с лидерами христиан и мусульман, продолжает отвечать на вызовы в сфере безопасности, которые угрожают жителям вне зависимости от их религиозной принадлежности.

Трамп также отказался от участия в саммите группы G20 в ЮАР, заявив, что стране «даже не место в каких бы то ни было группах, поскольку ничего хорошего там не происходит». Он обвинил ЮАР в «коммунистической тирании» и сравнил ситуацию в стране с Кубой и Венесуэлой.

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает в этой связи что «с самого начала правления, Трамп своими речами стал обозначать те направления, в которые он будет бить. Тут надо обратить внимание, что, как правило, это страны, обладающие большими запасами полезных ископаемых, особенно нефти. Америка, а вслед за ней и Трамп следуют за нефтью, за природными богатствами. Собственно, Америка всегда следовала за ресурсами тех стран, которых она атаковала под различными благовидными предлогами. Так что здесь надо понимать, что Америка страна абсолютно циничная, как и ее президент, и чтобы он не говорил по этому поводу, всегда за этим стоит борьба за ресурсы»

В то же время эксперт подчеркнул, что «России не преследует целей завладеть ресурсами той или иной африканской страны. У России более благородные цели, поэтому африканцы к нам так благоволят. Французы с британцами их мучили весть ХХ век, а теперь американцы нацелились на нефть и природные богатства Африки, в общем, спокойно странам Африки жить не дают. У России здесь более продуманная и взвешенная политика, еще начиная со времен Советского Союза. У нас здесь более благородная миссия еще с периода антиколониальных движений в этих странах. Здесь мы не сходимся в целях с США и странами Запада».