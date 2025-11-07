Захарова отметила, что Германия заплатит за бежавших украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала руководство ФРГ, задумавшееся об ограничении выплат беженцам с Украины, не сдерживать себя в этом вопросе, так как они "в ответе за тех, кого приручили".

По ее словам, в Германии приток украинцев мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет демонстрирует рост в геометрической прогрессии.

"Если в августе их количество составляло порядка 20 человек в неделю, то в сентябре оно составило более 1 тыс. человек, а в октябре варьировалось от 1,5 тыс. до 1,8 тыс. человек. В этих условиях в Берлине всерьез задумались о корректировке планов правительства по ограничению выплат гражданам Украины пособий для малоимущих. Нет, ну что вы, обращаюсь я к властям Германии, не надо себя сдерживать. Вы ответственны за тех, кого приручили. Вы в Берлине обещали гражданам Украины счастливое будущее. Будьте добры, платите им", - отметила дипломат в ходе брифинга.

"В качестве примера могу привести недавно принятое в Польше аналогичное решение об отказе дальше субсидировать тех, кого они выманивали с территории Украины. Число украинских беженцев в Германии по официальным данным - 1 млн 260 тыс. человек. Знаете, сколько в Германии им выплачено было только за 2024 год? Так вот, за прошлый год на содержание украинских беженцев немецкие граждане заплатили €6,3 млрд", - указала Захарова.