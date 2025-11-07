США должны продемонстрировать свою приверженность ядерному разоружению

Американский президент Дональд Трамп убежден, что Россия, Китай и США способны достичь договоренности о сокращении ядерных вооружений.

"Я думаю, что нечто подобное может произойти - денуклеаризация", - сказал он 6 ноября на встрече с лидерами пяти центральноазиатских республик в Белом доме, комментируя тему возможных сокращений ядерных вооружений Москвой, Пекином и Вашингтоном.

"Думаю, денуклеаризация была бы отличной вещью <...>. Я говорил об этом с президентом Путиным. Я говорил об этом с президентом Си. Все бы хотели тратить все эти средства на другое, на то, что действительно идет на пользу людям", - заявил глава американской администрации. "У нас с президентом Китая Си состоялась замечательная встреча (на полях саммита АТЭС в Республике Корея)", - добавил Трамп.

"Моя доктрина заключалась бы в денуклеаризации. Потому что у нас достаточно ядерных (вооружений]", - подчеркнул Трамп.

Он вновь охарактеризовал США как страну, находящуюся на первом месте по количеству ядерных боезарядов, хотя в действительности, согласно выводам американских экспертов, этот список возглавляет Россия. "Китай - номер третий, далеко отстает. Но они сравняются [по числе боеголовок с США) через четыре-пять лет. Они по ядерным вооружениям работают сверхурочно", - полагает президент США.

"Я хочу мира. Я хочу мира посредством силы. Но мы хотим мира во всем мире. И мы близки к тому, чтобы этого добиться", - добавил Трамп.

Требование США о присоединении Китая к переговорам по контролю над ядерными вооружениями неразумно и неосуществимо на данном этапе. Об этом заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Ядерный потенциал Китая несоизмерим с потенциалами США и России, и на данном этапе требовать от Китая присоединиться к переговорам по контролю над ядерными вооружениями несправедливо, неразумно и неосуществимо", - сказала она.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства указала, что США, обладающие крупнейшими в мире ядерными силами, должны добросовестно выполнять свои обязательства в области ядерного разоружения, принять меры по сокращению своего ядерного арсенала, чтобы создать условия для достижения всеобщего и полного ядерного разоружения.

Военный аналитик Иван Коновалов указывает, что «Трамп озвучил заветное желание США о трансформации двустороннего договора СНВ в трехсторонний. Они уже раньше подступались к России с таким предложением, но оно было сформулировано в ультимативной форме. Было заявлено, что сама Россия должна договориться с Китаем. Но Китай - суверенная страна и сам принимает решения по поводу подобных договоров. Но сейчас Трамп уже озвучил официально, что они хотели бы видеть новый договор, который касается трех стран, располагающих наиболее мощным ядерным потенциалом. Посмотрим, готов ли он и его администрация к дальнейшему продвижению на этом пути».

Эксперт также обратил внимание на то, что «Белый Дом не реагирует на предложение Владимира Путина о продлении ДСНВ. Пока отрицания нет, хотя времени осталось мало, договор истекает в феврале 2026 года. В тоже время очевидно, что в Вашингтоне нет четкого понимания, как действовать дальше. Мяч на их стороне, и они должны свое отношение к договору объявить. Либо он вообще прекращает свое существование, либо из того, что объявляет Трамп по поводу Китая и трехстороннего договора, он будет возрожден вновь, но уже в трехстороннем формате. Кстати, там должны быть учтены очень многие вещи, на которых настаивает Россия. Относить к стратегическим наступательным вооружениям только ядерный потенциал довольно примитивно. Существует огромное количество других боевых систем, которые фактически тоже относятся к этому классу. Поэтому необходим пересмотр сути договора. Россия свою позицию заявила, мы придерживались всех этих ограничений несмотря на то, что договор фактически не действует. И не только Россия ждет ответа от США, но и международное сообщество. США четко должны сказать, что они хотят – гонки вооружений в ядерной области или поддерживать баланс безопасности в мире?».