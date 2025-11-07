Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 ноября 2025 / 20:21
Новости часа
Москва
7 ноября 2025 / 20:21
7 ноября 2025 / 18:23
7 ноября 2025 / 18:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Орбан считает, что встреча Путина и Трампа состоится
7 ноября 2025 / 16:58
Орбан считает, что встреча Путина и Трампа состоится
© John Thys, Pool Photo via AP/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что новый саммит РФ и США состоится в Будапеште, но пока невозможно сказать, будет ли его результатом скорое урегулирование конфликта на Украине.

"Будапештский мирный саммит состоится. Пока неизвестно, будет ли это мирный саммит, на котором будет найдено решение, или просто важный этап, ведущий к миру", - отметил он в эфире радиостанции Kossuth. Орбан 7 ноября будет принят в Белом доме президентом США Дональдом Трампом.

Дем ранее глава венгерского правительства заявил, что, на его взгляд, Москве и Вашингтону осталось решить один-два вопроса, чтобы договориться о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. "Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир на Украине", - сказал он в интервью газете Magyar Nemzet.

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. 

