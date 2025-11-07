Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 ноября 2025 / 18:23
7 ноября 2025 / 18:20
6 ноября 2025 / 18:15
Политика
Политика
Politico: Рубио может претендовать на пост вице-президента США в 2028 году
7 ноября 2025 / 17:15
Politico: Рубио может претендовать на пост вице-президента США в 2028 году
© Fadel Senna/ Pool Photo via AP/ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио может стать кандидатом в вице-президенты страны от республиканцев на выборах в 2028 году. Об этом со ссылкой на источник в вашингтонской администрации пишет газета Politico.

Как отмечается, в случае, если кандидатом в президенты станет нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, Рубио может быть выдвинут в качестве кандидата в вице-президенты. По словам собеседника издания, "ожидается, что Джей Ди будет кандидатом в президенты, а Рубио - в вице-президенты".

Вместе с тем Рубио, как заявили газете в администрации США, считает Вэнса наиболее вероятным преемником действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах в 2028 году и поддерживает его возможную кандидатуру. 

Ранее Трамп, говоря о возможных преемниках, выражал поддержку как Вэнсу, так и Рубио. Он заверил, что не думает пытаться выдвинуться на третий президентский срок, хотя ранее не раз допускал такую возможность. Пребывание президента Соединенных Штатов в должности ограничивается двумя сроками в соответсвии с 22-й поправкой к Конституции, принятой в 1951 году. 

