Figaro: почти 90% французов назвали политику Макрона провальной

Подавляющее большинство французов назвали провальными предварительные итоги двух президентских сроков Эмманюэля Макрона и не хотят, чтобы он продолжал участвовать в политической жизни страны после 2027 года, после завершения его полномочий. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Odoxa по заказу газеты Le Figaro.

Опрос проводился 5 и 6 ноября среди 1 тыс. совершеннолетних граждан Франции.

В частности, "провалом" его политику назвали 89% респондентов, при этом среди них и 77% тех, кто голосовал за него на выборах 2017 или 2022 года. Наиболее неудачно его решения отразились на покупательной способности французов (88%), на пенсиях (86%), а также на ситуации с иммиграцией (85%) и на рынке труда (73%). Кроме того, 86% полагают, что нынешний президент не оставит значимого политического наследия и его "школа мысли" уйдет вместе с завершением его полномочий на высшей государственной должности, указывает издание.

Вместе с тем 89% участников исследования заявили, что "хотят перевернуть страницу" и не желают, чтобы Макрон в дальнейшем "играл значимую роль в политике" страны. Что касается возможных "наследников макронизма", то наиболее вероятным опрошенные назвали экс-премьера и главу президентской партии Габриэля Атталя, однако даже в его способности "подхватить знамя" уверены всего 39% французов.