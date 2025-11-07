Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 ноября 2025 / 21:53
КОТИРОВКИ
USD
07/11
81.3765
EUR
07/11
93.7641
Новости часа
Причиной убийства в ОАЭ семьи из Петербурга стало вымогательство криптовалюты Названы возможные причины крушения вертолета в Дагестане
Москва
7 ноября 2025 / 21:53
Котировки
USD
07/11
81.3765
0.0000
EUR
07/11
93.7641
0.0000
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Figaro: почти 90% французов назвали политику Макрона провальной
7 ноября 2025 / 17:30
Figaro: почти 90% французов назвали политику Макрона провальной
© AP Photo/ Lewis Joly/ТАСС

Подавляющее большинство французов назвали провальными предварительные итоги двух президентских сроков Эмманюэля Макрона и не хотят, чтобы он продолжал участвовать в политической жизни страны после 2027 года, после завершения его полномочий. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Odoxa по заказу газеты Le Figaro.

Опрос проводился 5 и 6 ноября среди 1 тыс. совершеннолетних граждан Франции.

В частности, "провалом" его политику назвали 89% респондентов, при этом среди них и 77% тех, кто голосовал за него на выборах 2017 или 2022 года. Наиболее неудачно его решения отразились на покупательной способности французов (88%), на пенсиях (86%), а также на ситуации с иммиграцией (85%) и на рынке труда (73%). Кроме того, 86% полагают, что нынешний президент не оставит значимого политического наследия и его "школа мысли" уйдет вместе с завершением его полномочий на высшей государственной должности, указывает издание.

Вместе с тем 89% участников исследования заявили, что "хотят перевернуть страницу" и не желают, чтобы Макрон в дальнейшем "играл значимую роль в политике" страны. Что касается возможных "наследников макронизма", то наиболее вероятным опрошенные назвали экс-премьера и главу президентской партии Габриэля Атталя, однако даже в его способности "подхватить знамя" уверены всего 39% французов. 

В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:03
Причиной убийства в ОАЭ семьи из Петербурга стало вымогательство криптовалюты
18:47
Названы возможные причины крушения вертолета в Дагестане
18:28
Дмитриев рассчитывает на прогресс в переговорах между Россией и США
18:15
Каллас назвала въезд на территорию Евросоюза привилегией
17:58
Британия отменила санкции в отношении временного президента Сирии
17:46
Россияне взяли девять золотых наград в первый день ЧМ по самбо
17:30
Figaro: почти 90% французов назвали политику Макрона провальной
17:15
Politico: Рубио может претендовать на пост вице-президента США в 2028 году
16:58
Орбан считает, что встреча Путина и Трампа состоится
16:41
Захарова отметила, что Германия заплатит за бежавших украинцев
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения