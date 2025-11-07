Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 ноября 2025 / 21:53
КОТИРОВКИ
USD
07/11
81.3765
EUR
07/11
93.7641
Новости часа
Причиной убийства в ОАЭ семьи из Петербурга стало вымогательство криптовалюты Названы возможные причины крушения вертолета в Дагестане
Москва
7 ноября 2025 / 21:53
Котировки
USD
07/11
81.3765
0.0000
EUR
07/11
93.7641
0.0000
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Спорт / Спортивный курьер / Олимпийское движение
Спорт
Россияне взяли девять золотых наград в первый день ЧМ по самбо
7 ноября 2025 / 17:46
Россияне взяли девять золотых наград в первый день ЧМ по самбо
© Сергей Кузнецов/ ТАСС, архив

Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо. Турнир проходит в столице Киргизии.

В мужских соревнованиях золото взяли Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Абусупиян Алиханов (боевое самбо, до 88 кг), Владимир Гладких (спортивное самбо, до 58 кг), Расул Наш (спортивное самбо, до 71 кг).

У женщин золотые медали завоевали Вера Лоткова (боевое самбо, до 54 кг), Яна Полякова (боевое самбо, до 72 кг), Маргарита Барнева (спортивное самбо, до 50 кг), Карина Черевань (спортивное самбо, до 65 кг), Альбина Чоломбитько (спортивное самбо, от 80 кг).

Мировое первенство проходит с 7 по 9 ноября. Российская команда выступает на ЧМ под флагом Международной федерации самбо.

В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:03
Причиной убийства в ОАЭ семьи из Петербурга стало вымогательство криптовалюты
18:47
Названы возможные причины крушения вертолета в Дагестане
18:28
Дмитриев рассчитывает на прогресс в переговорах между Россией и США
18:15
Каллас назвала въезд на территорию Евросоюза привилегией
17:58
Британия отменила санкции в отношении временного президента Сирии
17:46
Россияне взяли девять золотых наград в первый день ЧМ по самбо
17:30
Figaro: почти 90% французов назвали политику Макрона провальной
17:15
Politico: Рубио может претендовать на пост вице-президента США в 2028 году
16:58
Орбан считает, что встреча Путина и Трампа состоится
16:41
Захарова отметила, что Германия заплатит за бежавших украинцев
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения