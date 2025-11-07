В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Спорт
Россияне взяли девять золотых наград в первый день ЧМ по самбо
7 ноября 2025 / 17:46
© Сергей Кузнецов/ ТАСС, архив
Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо. Турнир проходит в столице Киргизии.
В мужских соревнованиях золото взяли Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Абусупиян Алиханов (боевое самбо, до 88 кг), Владимир Гладких (спортивное самбо, до 58 кг), Расул Наш (спортивное самбо, до 71 кг).
У женщин золотые медали завоевали Вера Лоткова (боевое самбо, до 54 кг), Яна Полякова (боевое самбо, до 72 кг), Маргарита Барнева (спортивное самбо, до 50 кг), Карина Черевань (спортивное самбо, до 65 кг), Альбина Чоломбитько (спортивное самбо, от 80 кг).
Мировое первенство проходит с 7 по 9 ноября. Российская команда выступает на ЧМ под флагом Международной федерации самбо.