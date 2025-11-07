Россияне взяли девять золотых наград в первый день ЧМ по самбо

Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо. Турнир проходит в столице Киргизии.

В мужских соревнованиях золото взяли Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Абусупиян Алиханов (боевое самбо, до 88 кг), Владимир Гладких (спортивное самбо, до 58 кг), Расул Наш (спортивное самбо, до 71 кг).

У женщин золотые медали завоевали Вера Лоткова (боевое самбо, до 54 кг), Яна Полякова (боевое самбо, до 72 кг), Маргарита Барнева (спортивное самбо, до 50 кг), Карина Черевань (спортивное самбо, до 65 кг), Альбина Чоломбитько (спортивное самбо, от 80 кг).

Мировое первенство проходит с 7 по 9 ноября. Российская команда выступает на ЧМ под флагом Международной федерации самбо.