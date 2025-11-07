Британия отменила санкции в отношении временного президента Сирии

Великобритания отменила санкции в отношении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Об этом сказано в уведомлении, распространенном Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).

Согласно документу, указанные лица "исключены из консолидированного санкционного списка и более не подвержены замораживанию активов".

В конце прошлого месяца Великобритания исключила группировку "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) из списка террористических организаций с целью активизации сотрудничества с новым сирийским руководством. Лондон начал активно отменять санкции с Дамаска в марте. В частности, были сняты ограничения с некоторых банков, включая центральный, и нефтяных компаний. Позднее королевство удалило из санкционного списка силовые ведомства и СМИ республики.