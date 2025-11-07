Каллас назвала въезд на территорию Евросоюза привилегией

Глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя запрет Еврокомиссией выдачи многократных виз гражданам РФ, назвала въезд на территорию сообщества "не правом, а привилегией" и увязала этот запрет с летающими над странами Европы неопознанными беспилотниками.

"Въезд и перемещения по Евросоюзу - это не право, а привилегия", - следует из заявления Каллас, распространенного ЕК.

Она отметила, что ЕС якобы сталкивается "с беспрецедентными вторжениями дронов и саботажем на европейской земле", не приведя никаких доказательств связи этих обвинений с россиянами.