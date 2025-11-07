Дмитриев рассчитывает на прогресс в переговорах между Россией и США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассчитывает на прогресс в переговорах между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта и экономическому сотрудничеству в ближайшее время.

"Продуктивные трехдневные встречи в США со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом - обсудили путь к миру, торговле, экономическому сотрудничеству и предложение США о запрете нацистской идеологии на Украине. Дальнейший прогресс ожидается в ближайшее время", - указал Дмитриев в соцсети X, комментируя видео президента США Дональда Трампа с предположением о продвижении в урегулировании конфликта на Украине.

Днем ранее при общении с лидерами пяти центральноазиатских республик в Белом доме Трамп выступил с утверждением о том, что в последние месяцы ему удалось добиться прекращения восьми конфликтов.