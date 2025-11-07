Названы возможные причины крушения вертолета в Дагестане

Следствие рассматривает ошибку пилотирования и техническую неисправность в качестве версий крушения вертолета в Дагестане. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ продолжается расследование обстоятельств крушения вертолета в Республике Дагестан (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета и другие", - следует из сообщения.

Ожидаются результаты авиатехнической, химической и других судебных экспертиз для установления причин случившегося, оценки действия командира вертолета, наличия неисправностей машины или недостатков в ее подготовке к полету, соответствия качества топлива надлежащим требованиям. Следователи проводят осмотры, допросы, выемки и иные процессуальные действия, нацеленные на установление обстоятельств происшествия.