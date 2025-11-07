Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 ноября 2025 / 18:38
7 ноября 2025 / 18:23
7 ноября 2025 / 18:20
Названы возможные причины крушения вертолета в Дагестане
7 ноября 2025 / 18:47
Названы возможные причины крушения вертолета в Дагестане
© Пресс-служба МЧС России/ТАСС

Следствие рассматривает ошибку пилотирования и техническую неисправность в качестве версий крушения вертолета в Дагестане. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ продолжается расследование обстоятельств крушения вертолета в Республике Дагестан (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета и другие", - следует из сообщения.

Ожидаются результаты авиатехнической, химической и других судебных экспертиз для установления причин случившегося, оценки действия командира вертолета, наличия неисправностей машины или недостатков в ее подготовке к полету, соответствия качества топлива надлежащим требованиям. Следователи проводят осмотры, допросы, выемки и иные процессуальные действия, нацеленные на установление обстоятельств происшествия.

19:03
Причиной убийства в ОАЭ семьи из Петербурга стало вымогательство криптовалюты
18:47
Названы возможные причины крушения вертолета в Дагестане
18:28
Дмитриев рассчитывает на прогресс в переговорах между Россией и США
18:15
Каллас назвала въезд на территорию Евросоюза привилегией
17:58
Британия отменила санкции в отношении временного президента Сирии
17:46
Россияне взяли девять золотых наград в первый день ЧМ по самбо
17:30
Figaro: почти 90% французов назвали политику Макрона провальной
17:15
Politico: Рубио может претендовать на пост вице-президента США в 2028 году
16:58
Орбан считает, что встреча Путина и Трампа состоится
16:41
Захарова отметила, что Германия заплатит за бежавших украинцев
