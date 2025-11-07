В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Общество
Причиной убийства в ОАЭ семьи из Петербурга стало вымогательство криптовалюты
7 ноября 2025 / 19:03
© VLADJ55/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Причиной похищения в ОАЭ семьи из Санкт-Петербурга, которая в последствии была убита, стало вымогательство криптовалюты. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, предает ТАСС.
"Согласно имеющимся данным, в октябре 2025 года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его супругу с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности", - сообщила она.
Петренко уточнила, что установление и задержание фигурантов осуществлялось следователями СК при оперативном сопровождении МВД.
Возбуждено дело (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). К настоящему времени арестованы трое фигурантов.