Причиной убийства в ОАЭ семьи из Петербурга стало вымогательство криптовалюты

Причиной похищения в ОАЭ семьи из Санкт-Петербурга, которая в последствии была убита, стало вымогательство криптовалюты. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, предает ТАСС.

"Согласно имеющимся данным, в октябре 2025 года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его супругу с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности", - сообщила она.

Петренко уточнила, что установление и задержание фигурантов осуществлялось следователями СК при оперативном сопровождении МВД.

Возбуждено дело (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). К настоящему времени арестованы трое фигурантов.