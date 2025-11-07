Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 ноября 2025 / 18:38
7 ноября 2025 / 18:23
7 ноября 2025 / 18:20
В МО РФ рассказали, как будут платить резервистам на спецсборах
7 ноября 2025 / 19:23
В МО РФ рассказали, как будут платить резервистам на спецсборах
© Станислав Красильников/ ТАСС

В Минобороны РФ разъяснили, как планируется материально обеспечивать резервистов, направленных на проведение специальных сборов. Военное ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства, сообщает ТАСС.

Согласно предложенным МО РФ правилами, граждане, направленные на специальные сборы, будут обеспечиваться продовольствием, необходимыми вещами, а также финансово. "Финансовое обеспечение предусматривает выплату за время участия в мероприятиях, связанных с направлением на специальные сборы, за время прохождения специальных сборов", - следует из текста документа.

Предполагается, что в ходе мероприятий по направлению на сборы, резервистам будут возмещен их средний заработок, а также расходы на проезд к военкомату, пункту сбора и обратно, расходы по найму жилья, а также командировочные.

В период самих сборов граждане будут получать оклад по воинской должности и месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием, коэффициенты за прохождение сборов в климатически или экологически неблагоприятных или отдаленных районах. Вместе с тем предполагается возмещение среднего заработка, пособия или МРОТ для граждан, не работающих и не состоящих на учете в службе занятости. Кроме того, планируется выплата суточных при доставке резервистов от военкомата к месту проведения сборов и обратно.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта.

В Генштабе обратили внимание, что резервистов "важно не путать с контрактниками - действующими военнослужащими". Главное отличие резервистов от контрактников - это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы.

