В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Безопасность
Гросси: МАГАТЭ способствовало введению локального прекращения огня вблизи ЗАЭС
7 ноября 2025 / 19:41
© AP Photo/ Florian Schroetter/ТАСС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступило в качестве посредника при установлении нового локального прекращения огня вблизи Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Еще одно прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу на ЗАЭС, что позволит провести ремонтные работы, направленные на укрепление ее подключений к внешнему энергоснабжению и предотвращение ядерного инцидента", - цитирует его пресс-служба агентства.
По словам главы МАГАТЭ, режим тишины позволит специалистам 8 ноября приступить к восстановлению подачи электроэнергии с подстанции "Ферросплавная-1" к украинской линии. Подключение ожидается спустя несколько дней после начала работ, указал он.