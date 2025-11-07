Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 ноября 2025 / 23:24
В Дании запретят использовать соцсети детям до 15 лет Захарова в ответ на запрет мультишенгена россиянам напомнила Каллас о нелегалах в ЕС
Безопасность
Гросси: МАГАТЭ способствовало введению локального прекращения огня вблизи ЗАЭС
7 ноября 2025 / 19:41
Гросси: МАГАТЭ способствовало введению локального прекращения огня вблизи ЗАЭС
© AP Photo/ Florian Schroetter/ТАСС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступило в качестве посредника при установлении нового локального прекращения огня вблизи Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Еще одно прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу на ЗАЭС, что позволит провести ремонтные работы, направленные на укрепление ее подключений к внешнему энергоснабжению и предотвращение ядерного инцидента", - цитирует его пресс-служба агентства.

По словам главы МАГАТЭ, режим тишины позволит специалистам 8 ноября приступить к восстановлению подачи электроэнергии с подстанции "Ферросплавная-1" к украинской линии. Подключение ожидается спустя несколько дней после начала работ, указал он.

