Силуанов: проект бюджета учитывает допсредства на ликвидацию аварийного жилья

В поправках ко второму чтению проекта бюджета России предусмотрено дополнительное выделение 10 млрд рублей на решение проблемы аварийного жилья. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания программной комиссии "Единой России".

"Аварийное жилье - порядка 10 млрд рублей учтем на ликвидацию аварийного фонда дополнительно к поправкам ко второму чтению", - указал он.

Министр отметил, что изменения в проект бюджета также предполагают дополнительное выделение 1 млрд рублей на поддержку производителей сельхозтехники. На формирование современной городской среды предлагается дополнительно выделить 450 млн рублей, на капитальный ремонт школ - 200 млн рублей. Вместе с тем учтены дополнительные ассигнования на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне, уточнил он.

Кроме того, проект бюджета предусматривает значительные средства на поддержку регионов и выделение необходимого объема трансфертов, добавил Силуанов.