Захарова в ответ на запрет мультишенгена россиянам напомнила Каллас о нелегалах в ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас о привилегии поездки на территорию сообщества, обратила внимание на миллионы нелегальных мигрантов. Евросоюз ранее ввел запрет на выдачу многократных виз гражданам РФ.

Каллас, говоря о запрете, назвала въезд в Евросоюз "не правом, а привилегией".

"Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сегодня Евросоюз привилегированно кормит и поит", - отметила Захарова в своем Telegram-канале.

"Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг", - указала она, назвав Каллас "человеком редкого ума".