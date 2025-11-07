В Дании запретят использовать соцсети детям до 15 лет

Правительство Дании заявило о намерении запретить детям младше 15 лет пользоваться соцсетями. Об этом информировало агентство Reuters.

"Так называемые социальные сети процветают за счет кражи времени, детства и благополучия наших детей, и сегодня мы положим этому конец", - цитирует агентство министра цифровизации Каролину Стейдж Олсен.

Вместе с тем уточняется, что родители смогут давать разрешение на доступ к определенным платформам детям до 13 лет. Решение о запрете было принято после призыва премьер-министра Метте Фредериксен ввести ограничения ввиду опасений по поводу психического здоровья детей.

Согласно данным датских властей, наиболее популярными соцсетями среди молодежи являются Snapchat, YouTube, Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и TikTok.