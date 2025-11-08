ВЦИОМ: Путину доверяют почти 78% российских граждан

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину составляет 77,9%. Опрос проводился с 27 октября по 2 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,9% опрошенных (минус 0,5 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 0,3 п.п. и составляет 74,5%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства одобряют 46,3% респондентов (без изменений), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 48,7% участников исследования (минус 0,2 п.п.). О доверии Мишустину заявили 58,4% сограждан (плюс 0,1 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,3%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 27%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,1%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,2%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 32,5%, КПРФ - 9,8%, ЛДПР - 10,4%, "Справедливой России" - 4,9%, "Новых людей" - 8,4%.