Орбан отметил важность поставок для Венгрии нефти и газа из России

Для Венгрии имеют жизненно важное значение поставки нефти и газа из России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при общении с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Он отметил, что планирует обсудить с Трампом исключение для Венгрии из американских санкций, которые мешают ей получать российские энергоносители. "Я намерен четко объяснить, каковы будут последствия для венгерского народа, для экономики страны, если мы не будем получать нефть и газ из России", - указал глава правительства, уточнив, что Венгрия не имеет выхода к морским портам и получает энергоносители по трубопроводам.

"Это не идеологический или политический вопрос, а физическая реальность. Этот вопрос имеет для нас жизненно важное значение", - акцентировал он.

Орбан обратил внимание, что Венгрия получает из РФ газ по трубопроводу "Турецкий поток", а нефть - по трубопроводу "Дружба". Второй нефтепровод, идущий в страну из Хорватии, не может полностью обеспечить потребности венгерских нефтеперерабатывающих заводов. Венгрия просит Хорватию повысить его пропускную способность, но все равно он будет играть только вспомогательную роль, добавил премьер.

Направляясь в Вашингтон, Орбан не скрывал, что надеется получить для Венгрии исключения из американских санкций, примененных в отношении российских нефтегазовых компаний "Роснефть" и "Лукойл".