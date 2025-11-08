Медведев: для России достижение национальных целей остается важнейшим приоритетом

Важнейшими задачами для России остаются достижение целей специальной военной операции (СВО) и выполнение национальных целей развития. На это обратил внимание зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания программной комиссии партии.

"Совершенно очевидно, что нам нужно решить все важнейшие задачи. Это финансирование специальной военной операции, достижение ее целей, ну и достижение национальных целей развития нашей страны", - указал политик.

По его словам, при работе над бюджетом на предстоящие три года важно сохранить баланс его и бюджетов регионов. Поправки должны вноситься всеми депутатами и сенаторами от "Единой России" - разногласий здесь быть не должно, подчеркнул Медведев.