7 ноября 2025 / 18:38
7 ноября 2025 / 18:23
7 ноября 2025 / 18:20
Политика
Трамп заявил, что сохранил бы Будапешт как место возможной встречи с Путиным
7 ноября 2025 / 21:59
© Christian Charisius/ picture alliance via Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сохранить Будапешт в качестве места новой возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я бы хотел оставить ее в Венгрии, в Будапеште. Эту встречу. Оказалось, что я не хотел проведения этой встречи, поскольку не думал, что на ней произойдет нечто значительное. Но, если мы ее проведем, то я бы хотел, чтобы она состоялась в Будапеште", - сказал американский лидер при общении с журналистами на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.