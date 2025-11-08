Трамп заявил, что сохранил бы Будапешт как место возможной встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сохранить Будапешт в качестве места новой возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я бы хотел оставить ее в Венгрии, в Будапеште. Эту встречу. Оказалось, что я не хотел проведения этой встречи, поскольку не думал, что на ней произойдет нечто значительное. Но, если мы ее проведем, то я бы хотел, чтобы она состоялась в Будапеште", - сказал американский лидер при общении с журналистами на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.