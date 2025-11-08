В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Политика
США освободили Венгрию от санкций по поставкам нефти и газа из России
7 ноября 2025 / 22:28
© Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/ТАСС
США предоставили Венгрии полное освобождение от американских санкций, препятствовавших осуществлению поставок нефти и газа из России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
"Венгрия будет полностью освобождена от санкций в отношении поставок газа по "Турецкому потоку" и нефти по трубопроводу "Дружба", - сказал он в ходе пресс-конференции для венгерских журналистов, передает телеканал M1.