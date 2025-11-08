Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
8 ноября 2025 / 00:56
США освободили Венгрию от санкций по поставкам нефти и газа из России Трамп заявил, что сохранил бы Будапешт как место возможной встречи с Путиным
Политика
США освободили Венгрию от санкций по поставкам нефти и газа из России
7 ноября 2025 / 22:28
США освободили Венгрию от санкций по поставкам нефти и газа из России
© Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/ТАСС

США предоставили Венгрии полное освобождение от американских санкций, препятствовавших осуществлению поставок нефти и газа из России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Венгрия будет полностью освобождена от санкций в отношении поставок газа по "Турецкому потоку" и нефти по трубопроводу "Дружба", - сказал он в ходе пресс-конференции для венгерских журналистов, передает телеканал M1.

