7 ноября 2025 / 18:38
7 ноября 2025 / 18:23
7 ноября 2025 / 18:20
Общество
Госдума может в ближайшее время обсудить полный запрет продажи вейпов
10 ноября 2025 / 10:19
Госдума может в ближайшее время обсудить полный запрет продажи вейпов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Число употребляющих вейпы жителей России демонстрирует рост, необходим полный запрет продажи этой продукции. Возможность введения такого запрета в ближайшее время обсудят депутаты Госдумы, заявил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Алексей Волоцков.

Некоторое время назад вопрос допустимости реализации вейпов в России обсуждался на уровне президента. Глава государства Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в РФ, впоследствии инициативу поддержало экспертное сообщество и представители власти.

"За последние пять лет количество потребителей выросло в несколько раз, с начала текущего года говорят о резком росте сразу на 52%. Однозначно нужен полный запрет продажи с введением серьезного административного и, возможно, уголовного наказания за реализацию и транспортировку этой продукции. Сегодня, когда счет пользователей такой продукции идет на миллионы, других путей быть не может. Это вопрос национальной безопасности, здоровья целого поколения. Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим возможность введения полного запрета в Госдуме", - сказал Волоцков в беседе с ТАСС.

По его словам, никакие налоги, акцизы или штрафы "не вернут здоровье людей". "При таких темпах миллионы граждан уже находятся в зоне риска, ведь данных о всей серьезности последствий для здоровья человека спустя 15-20 лет еще не существует", - подчеркнул он.

Депутат также обратил внимание, что помимо очевидного вреда курения, значение имеет и тот факт, что объем нелегального рынка отрасли достигает 80%.

