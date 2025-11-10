Результаты трехлетнего расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", раскалывают Европу, грозя подрывом поддержки Украины, на которую немецкие детективы возлагают ответственность за произошедшее. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается, любое судебное слушание "еще больше обострит отношения между Киевом и Берлином, крупнейшим финансовым спонсором Украины и поставщиком некоторых из самых востребованных военных систем, особенно ПВО", указывает издание. Немецкая полиция, прокуратура и другие лица выстроили дело против Украины. Воссоздана "четкая картина того, как украинское военное подразделение осуществляло атаки под непосредственным руководством бывшего тогда главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного", указывается в материале.

Так, потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест "трех военнослужащих украинского спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников", сообщили осведомленные источники. По их данным, "целью диверсантов было сокращение доходов России от продажи нефти и подрыв ее экономических связей с Германией".

Ранее сообщалось, что следователи ФРГ установили личности всех диверсантов. Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, возможно, погиб во время боевых действий на востоке Украины в декабре прошлого года. Согласно информации федеральной прокуратуры, диверсионная группа включала шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли на яхте "Андромеда" из Ростока к месту преступления в Балтийском море.

Ожидается, что к началу следующего месяца итальянские судьи примут решение об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова, считающегося главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов, в ФРГ.

26 сентября 2022 года были обнаружены беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.