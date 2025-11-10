Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 ноября 2025 / 14:00
КОТИРОВКИ
USD
10/11
81.2257
EUR
10/11
93.8365
Новости часа
Президент РФ поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
Москва
10 ноября 2025 / 14:00
Котировки
USD
10/11
81.2257
0.0000
EUR
10/11
93.8365
0.0000
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Японскому министру, назвавшему Курилы "заграницей", сделан выговор
10 ноября 2025 / 10:59
Японскому министру, назвавшему Курилы "заграницей", сделан выговор
© AP Photo/Eugene Hoshiko/ТАСС

Генсек правительства Японии Минору Кихара сделал выговор министру по делам Окинавы и "северных территорий" (южная часть курильских островов) Хитоси Кикаваде за то, что тот назвал заграничными эти территории, принадлежность которых оспаривает Токио. Об этом информировало агентство Kyodo.

Сообщается, что Кикавада в минувшую субботу произвел дистанционный осмотр южных Курильских островов с мыса Носаппу - самой северо-восточной точки Японии, расположенной в городе Немуро (северная префектура Хоккайдо). Такая практика является обычной для японских официальных лиц. Во время осмотра он сказал "все-таки мы здесь ближе всего к загранице". При этом слова чиновника повлекли за собой неоднозначную реакцию, поскольку могли трактоваться как "признание принадлежности островов российской стороне". В этой связи ему был сделан выговор генсеком кабмина - вторым человеком в японском правительстве.

Россия и Япония с середины прошлого века вели консультации о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому остаются разногласия относительно прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ не раз отмечал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После применения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Москва отказалась от консультаций с Японией по вопросу о мирном договоре. РФ также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил.

В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:16
Президент РФ поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:39
Трамп полагает, что США близки к возобновлению работы правительства
11:19
Цена золота впервые с 30 октября поднялась выше $4 050
10:59
Японскому министру, назвавшему Курилы "заграницей", сделан выговор
10:39
WSJ: Германия выдала ордер на арест участников диверсий на "Северных потоках"
10:19
Госдума может в ближайшее время обсудить полный запрет продажи вейпов
22:28
США освободили Венгрию от санкций по поставкам нефти и газа из России
21:59
Трамп заявил, что сохранил бы Будапешт как место возможной встречи с Путиным
21:40
Медведев: для России достижение национальных целей остается важнейшим приоритетом
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения