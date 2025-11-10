Генсек правительства Японии Минору Кихара сделал выговор министру по делам Окинавы и "северных территорий" (южная часть курильских островов) Хитоси Кикаваде за то, что тот назвал заграничными эти территории, принадлежность которых оспаривает Токио. Об этом информировало агентство Kyodo.

Сообщается, что Кикавада в минувшую субботу произвел дистанционный осмотр южных Курильских островов с мыса Носаппу - самой северо-восточной точки Японии, расположенной в городе Немуро (северная префектура Хоккайдо). Такая практика является обычной для японских официальных лиц. Во время осмотра он сказал "все-таки мы здесь ближе всего к загранице". При этом слова чиновника повлекли за собой неоднозначную реакцию, поскольку могли трактоваться как "признание принадлежности островов российской стороне". В этой связи ему был сделан выговор генсеком кабмина - вторым человеком в японском правительстве.

Россия и Япония с середины прошлого века вели консультации о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому остаются разногласия относительно прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ не раз отмечал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После применения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Москва отказалась от консультаций с Японией по вопросу о мирном договоре. РФ также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил.