Цена золота впервые с 30 октября поднялась выше $4 050

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила отметку в $4 050 за тройскую унцию.

По состоянию на 04:22 мск, стоимость золота составляла $4 054,30 за тройскую унцию (+1.16%). На 04:36 мск цена на драгметалл ускорила рост и торговалась на уровне $4 061,90 за унцию (+1.35%), свидетельствуют данные торгов.