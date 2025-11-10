Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Цена золота впервые с 30 октября поднялась выше $4 050
Цена золота впервые с 30 октября поднялась выше $4 050
Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила отметку в $4 050 за тройскую унцию.

По состоянию на 04:22 мск, стоимость золота составляла $4 054,30 за тройскую унцию (+1.16%). На 04:36 мск цена на драгметалл ускорила рост и торговалась на уровне $4 061,90 за унцию (+1.35%), свидетельствуют данные торгов.

