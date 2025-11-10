Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Трамп полагает, что США близки к возобновлению работы правительства
10 ноября 2025 / 11:39
Трамп полагает, что США близки к возобновлению работы правительства
Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Соединенные Штаты близки к возобновлению частично приостановленной в настоящее время работы федерального правительства.

"Похоже, что мы очень близки", - цитирует его пресс-пул Белого дома. "Похоже, что мы очень близки к прекращению шатдауна", - отметил американский лидер.

Некоторое время назад лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) высказал мнение, что законодатели от обеих партий близки к договоренностям по возобновлению работы правительства.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября ввиду отсутствия финансирования. Это произошло по причине того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не смогли согласовать ряд статей расходов.

Нынешняя приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Трампа. Тогда начавшийся 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.

