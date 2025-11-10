Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 ноября 2025
7 ноября 2025
7 ноября 2025
7 ноября 2025
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
10 ноября 2025
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 10 ноября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,92% и торговались на уровне 2 589,99 и 1 004,49 пункта соответственно. Курс юаня опускался на 2,75 коп. и находился на отметке в 11,291 руб.

К 10:15 мск индексы ускорили рост до 1,05% и составляли 2 593,49 и 1 005,85 пункта. Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту и составлял 11,36 руб. (+4,1 коп.).

