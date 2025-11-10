Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 10 ноября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,92% и торговались на уровне 2 589,99 и 1 004,49 пункта соответственно. Курс юаня опускался на 2,75 коп. и находился на отметке в 11,291 руб.

К 10:15 мск индексы ускорили рост до 1,05% и составляли 2 593,49 и 1 005,85 пункта. Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту и составлял 11,36 руб. (+4,1 коп.).