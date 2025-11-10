Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 ноября 2025 / 14:01
Президент РФ поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Общество
Общество
Президент РФ поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
10 ноября 2025 / 12:16
Президент РФ поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил полицейских и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел. Соответствующее видеообращение размещено на сайте Кремля.

Путин отметил, что сегодня РФ чествует людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу, кто честно, порой с риском для жизни, выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно ведет борьбу с преступностью, насилием, произволом.

"Кто и в этот праздничный день несет службу на своем рабочем месте, на дежурстве, в усилении, на посту охраняет покой и безопасность наших граждан", - указал глава государства, выразив благодарность руководству и личному составу МВД, гражданскому персоналу ведомства за добросовестную службу, мужество и профессионализм.

"Убежден, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи. Еще раз поздравляю всех с праздником. Желаю новых успехов, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким", - заключил он.

В России 10 ноября ежегодно отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел РФ (День полиции). Дата установлена указом занимавшего тогда пост президента РФ Дмитрия Медведева от 13 октября 2011 года.

В советский период с 1962 по 1991 год 10 ноября отмечался День советской милиции, с 1992 по 2011 год - День российской милиции. 

Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
