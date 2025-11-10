Китайские власти воздержались от комментариев по поводу угрозы генконсула КНР в Осаке Сюэ Цзяня, который в социальных сетях пригрозил отрубить голову премьер-министру Японии Санаэ Такаити за слова по поводу острова Тайвань.

"Мы не комментируем личные высказывания, сделанные в соцсетях", - сказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга.

Вместе с тем он выразил надежду, что японская сторона "не будет путать правильное с неправильным" и "откажется от необоснованных обвинений". По словам дипломата, Пекин крайне недоволен недавним заявлением Такаити о Тайване и уже сделал Токио в этой связи серьезное представление.

Некоторое время назад правительство Японии выразило Китаю протест из-за заявления Сюэ Цзяня. В X он пригрозил лишить Санаэ Такаити головы за утверждение о том, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Токио воспользоваться "правом на коллективную самооборону". После этого запись была удалена.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на острове скрылись остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, это один из регионов КНР.