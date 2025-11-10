Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 ноября 2025 / 15:32
КОТИРОВКИ
USD
10/11
81.2257
EUR
10/11
93.8365
Новости часа
ВЦИОМ: 24% жителей России поддержали ограничение доступа к зарубежным цифровым платформам Глава ВОЗ: Земля тяжело больна и нуждается в реанимации
Москва
10 ноября 2025 / 15:32
Котировки
USD
10/11
81.2257
0.0000
EUR
10/11
93.8365
0.0000
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Геополитика
Политика
МИД КНР воздержался от комментариев угрозы консула "отрубить голову" премьеру Японии
10 ноября 2025 / 12:28
МИД КНР воздержался от комментариев угрозы консула "отрубить голову" премьеру Японии
© VCG/ VCG via Getty Images/ТАСС

Китайские власти воздержались от комментариев по поводу угрозы генконсула КНР в Осаке Сюэ Цзяня, который в социальных сетях пригрозил отрубить голову премьер-министру Японии Санаэ Такаити за слова по поводу острова Тайвань.

"Мы не комментируем личные высказывания, сделанные в соцсетях", - сказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга.

Вместе с тем он выразил надежду, что японская сторона "не будет путать правильное с неправильным" и "откажется от необоснованных обвинений". По словам дипломата, Пекин крайне недоволен недавним заявлением Такаити о Тайване и уже сделал Токио в этой связи серьезное представление.

Некоторое время назад правительство Японии выразило Китаю протест из-за заявления Сюэ Цзяня. В X он пригрозил лишить Санаэ Такаити головы за утверждение о том, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Токио воспользоваться "правом на коллективную самооборону". После этого запись была удалена.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на острове скрылись остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, это один из регионов КНР. 

В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:46
ВЦИОМ: 24% жителей России поддержали ограничение доступа к зарубежным цифровым платформам
13:31
Глава ВОЗ: Земля тяжело больна и нуждается в реанимации
13:15
Мишустин: важно, чтобы жители всех регионов РФ знали и соблюдали ПДД
12:59
Российские ВС освободили Сладкое, Новое и Гнатовку
12:44
Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября
12:28
МИД КНР воздержался от комментариев угрозы консула "отрубить голову" премьеру Японии
12:16
Президент РФ поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:39
Трамп полагает, что США близки к возобновлению работы правительства
11:19
Цена золота впервые с 30 октября поднялась выше $4 050
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения