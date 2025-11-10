Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 ноября 2025 / 15:32
КОТИРОВКИ
USD
10/11
81.2257
EUR
10/11
93.8365
Новости часа
ВЦИОМ: 24% жителей России поддержали ограничение доступа к зарубежным цифровым платформам Глава ВОЗ: Земля тяжело больна и нуждается в реанимации
Москва
10 ноября 2025 / 15:32
Котировки
USD
10/11
81.2257
0.0000
EUR
10/11
93.8365
0.0000
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября
10 ноября 2025 / 12:44
Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Пресс-служба Кремля информировала о том, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют провести переговоры 11-12 ноября, в ходе которых рассмотрят ключевые вопросы развития двусторонних отношений.

Предполагается, что лидеры двух стран обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном, уделив внимание политическому диалогу, торгово-экономическому сотрудничеству, а также взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере. Вместе с тем на повестке переговоров будут основные региональные и глобальные темы.

По приглашению главы российского государства Токаев посетит РФ с государственным визитом 11-12 ноября. В рамках визита ожидается подписание ряда важных двусторонних документов.

В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:46
ВЦИОМ: 24% жителей России поддержали ограничение доступа к зарубежным цифровым платформам
13:31
Глава ВОЗ: Земля тяжело больна и нуждается в реанимации
13:15
Мишустин: важно, чтобы жители всех регионов РФ знали и соблюдали ПДД
12:59
Российские ВС освободили Сладкое, Новое и Гнатовку
12:44
Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября
12:28
МИД КНР воздержался от комментариев угрозы консула "отрубить голову" премьеру Японии
12:16
Президент РФ поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:39
Трамп полагает, что США близки к возобновлению работы правительства
11:19
Цена золота впервые с 30 октября поднялась выше $4 050
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения