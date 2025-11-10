Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября

Пресс-служба Кремля информировала о том, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют провести переговоры 11-12 ноября, в ходе которых рассмотрят ключевые вопросы развития двусторонних отношений.

Предполагается, что лидеры двух стран обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном, уделив внимание политическому диалогу, торгово-экономическому сотрудничеству, а также взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере. Вместе с тем на повестке переговоров будут основные региональные и глобальные темы.

По приглашению главы российского государства Токаев посетит РФ с государственным визитом 11-12 ноября. В рамках визита ожидается подписание ряда важных двусторонних документов.