В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Безопасность
Российские ВС освободили Сладкое, Новое и Гнатовку
10 ноября 2025 / 12:59
© Константин Либеров/Libkos/Getty Images/ТАСС
Российские войска освободили населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области, а также Гнатовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Как отмечается, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь оборонных позиций противника и освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области.
Вместе с тем в ходе боевых действий по ликвидации окруженных украинских подразделений в районе Красноармейска ДНР бойцы 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили населенный пункт Гнатовка, указали в российском оборонном ведомстве.