Российские ВС освободили Сладкое, Новое и Гнатовку

Российские войска освободили населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области, а также Гнатовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь оборонных позиций противника и освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области.

Вместе с тем в ходе боевых действий по ликвидации окруженных украинских подразделений в районе Красноармейска ДНР бойцы 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили населенный пункт Гнатовка, указали в российском оборонном ведомстве.