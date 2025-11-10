Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 ноября 2025 / 18:38
7 ноября 2025 / 18:23
7 ноября 2025 / 18:20
Мишустин: важно, чтобы жители всех регионов РФ знали и соблюдали ПДД
10 ноября 2025 / 13:15
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Жители всех регионов РФ должны уметь пользоваться дорожной инфраструктурой, знать правила дорожного движения (ПДД) и соблюдать их. С этой целью власти ежегодно проводят всероссийскую онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги", заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания со своими замами.

По его словам, "тема безопасности дорожного движения становится все актуальнее в свете более интенсивных транспортных потоков по всей России, динамичного расширения сети дорог, создания сопутствующей инфраструктуры".

Мишустин отметил, что регулярно ремонтируются участки трасс регионального и местного значения, открываются новые дороги. Недавно это было сделано в Амурской области, Якутии, Дагестане, Вологодской области, также было запущено порядка 300 км автомагистрали М-12 "Восток", уточнил он.

"Вместе с тем такая масштабная работа требует еще большего внимания к безопасности дорожного движения, формированию соответствующей культуры. Для этого ежегодно в рамках профильного национального проекта проводим всероссийскую онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги". Это мероприятие, по словам премьера, организуют, в первую очередь, для школьников, но к ним присоединяются родители и учителя, чтобы улучшить свои знания. Каждый год в онлайн-олимпиаде участвуют несколько миллионов человек.

"Важно, чтобы жители всех регионов с ранних лет умели пользоваться дорожной инфраструктурой - светофорами, переходами и прочими объектами, не только знали правила, но и, безусловно, их соблюдали. И чтобы все участники движения проявляли взаимное уважение", - акцентировал премьер, уточнив, что в сентябре стартовала уже шестая олимпиада.

Он также подчеркнул важность того, чтобы у граждан, прежде всего, у детей и подростков, были все возможности для получения и углубления знаний о безопасности дорожного движения. "Они помогут им избежать ситуаций, угрожающих здоровью и жизни", - заключил глава правительства.

