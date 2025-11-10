Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 ноября 2025 / 15:32
Москва
10 ноября 2025 / 15:32
7 ноября 2025 / 18:38
7 ноября 2025 / 18:23
7 ноября 2025 / 18:20
/ Дальнее зарубежье / Общество / Здравоохранение и медицина / Многополярный мир
Общество
Глава ВОЗ: Земля тяжело больна и нуждается в реанимации
10 ноября 2025 / 13:31
Земля тяжело больна, ей нужна реанимация. На это обратил внимание гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на климатическом саммите в бразильском Белене.

"Если бы наша планета была пациентом, ее поместили бы в реанимацию", - цитирует его пресс-служба ВОЗ. Гебрейесус отметил, что "жизненные показатели" Земли вызывают тревогу, ее "состояние ухудшается", поскольку "средняя глобальная температура растет", а "емкость легких снижена из-за уничтожения лесов, поглощающих углекислый газ и вырабатывающих кислород". Кроме того, "многие водные источники загрязнены", подчеркнул он.

Глава ВОЗ также убежден, что "климатический кризис - это кризис здравоохранения". Изменение климата влечет за собой распространение болезней, усугубляется также проблема недоедания. В условиях экстремальной жары, загрязнения окружающей среды, наводнений и пожаров гибнут люди. Он призвал "сделать здравоохранение официальной темой переговоров ООН по климату" и признать здоровье "мерилом успеха" в борьбе с изменением климата.

30-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) пройдет в Белене с 10 по 21 ноября. Перед конференцией состоялся климатический саммит. 

