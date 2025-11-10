Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 ноября 2025 / 18:38
7 ноября 2025 / 18:23
7 ноября 2025 / 18:20
Общество
ВЦИОМ: 24% жителей России поддержали ограничение доступа к зарубежным цифровым платформам
10 ноября 2025 / 13:46
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, почти четверть россиян (24%) поддерживают ограничение доступа к иностранным цифровым платформам, еще около трети (30%) относится к таким мерам безразлично.

"В последние годы в России были введены ограничения на работу ряда зарубежных соцсетей и мессенджеров. Однозначно поддерживает такие решения каждый четвертый житель страны, треть относится к этому безразлично, против выступают четверо из десяти опрошенных", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, блокировки и ограничения зарубежных ресурсов в большей степени повлияли на "поколение цифры" (2001 год и позднее). Так, 28% молодежи сильнее других ощутила последствия блокировок. При этом старшие поколения явных изменений не заметили, их онлайн жизнь осталась прежней.

Вместе с тем 34% сограждан обращают внимание, что блокировки положительно отразились на развитии отечественных сервисов, 16% граждан видят в этом отрицательное влияние, еще 28% респондентов не заметили никаких результатов.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" проводился 10 октября текущего года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

