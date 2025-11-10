Выборы президента Украины пройдут в 2026 году. Соответствующую точку зрения выразил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"В 2026 году президентские выборы обязательно состоятся", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Американцы совершенно четко подбирают сегодня определенную кандидатуру, потом они на нее поставят. И если российскому руководству в процессе переговоров не удастся этот сценарий поломать или, по крайней мере, приблизить к наиболее реальному, согласованному варианту, то они проведут эти выборы, поскольку с Владимиром Зеленским никакого дела иметь не собираются", - указал Азаров.

По его словам, американцам нужна "другая, более приемлемая кандидатура" на пост руководителя Украины.

Полномочия Зеленского на высшей государственной должности официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор в стране так и не проводились выборы президента. Как не раз обращал внимание президент РФ Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, в этой связи важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов.