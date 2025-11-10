Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 124 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали за прошедшие сутки 6 реактивных снарядов системы HIMARS и 124 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (ВСО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95 925 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 939 танков и других боевых бронемашин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 305 единиц специальной военной автомобильной техники.