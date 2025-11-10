Лукашенко допускает конфискацию литовских фур в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что литовские грузовики, находящиеся на территории страны, могут быть конфискованы. По его словам, белорусская сторона готова к возобновлению работы границы с Литвой, так как Минск ее не закрывал.

Лукашенко отметил, что все литовские автомобили были собраны на пунктах пропуска и взяты под охрану, уточнив, что за нее установлена плата - порядка €120 в сутки. Глава государства заявил, что владельцы должны оплатить эту сумму и забрать свои автомобили с грузом. В противном случае, если в ближайшие дни вопрос не будет решен, власти примут меры в соответствии с белорусским законодательством, вплоть до конфискации техники. Белорусский лидер акцентировал внимание, что свыше 1 тыс. грузовиков не могут бесконтрольно стоять на дорогах, передает агентство БелТА.

Вместе с тем он указал, что с белорусской стороны граница может быть открыта в течение нескольких часов.