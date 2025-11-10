Песков: Казахстан - особо привилегированный партнер России

Казахстан является привилегированным партнером России. Москва завершает подготовку к государственному визиту казахского лидера Касым-Жомарта Токаева в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Казахстан - особый, привилегированный партнер России, очень важное для нас государство. Мы, безусловно, активно завершаем подготовку к госвизиту президента Токаева в Россию, который начнется завтра", - сказал представитель Кремля при общении с журналистами.

Госвизит Токаева в Россию состоится 11-12 ноября. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.