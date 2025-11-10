В Госдуме отметили деструктивное воздействие на детей через Likee и "Роблокс"

Соцсети и игры используются для вовлечения в преступную деятельность детей с восьми лет, в том числе через Likee и "Роблокс". На это обратила внимание председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в ходе круглого стола "Проблемы деструктивного и аутодеструктивного поведения в современной подростково-молодежной среде"

"Вовлечены с помощью социальных сетей и дети младшего возраста, начиная с восьми лет. В комитет поступают едва ли не каждый день письма от родительского сообщества", - отметила она.

По словам депутата, негативный контент в интернете является триггером для детей, на психику детей воздействуют через страх, внушение и манипуляции, неумение отличать виртуальное от реального. В том числе на детей воздействуют через соцсеть Likee и игру "Роблокс", указала она.

Вместе с тем Останина подчеркнула, что в последнее время в стране возникают новые субкультуры, при этом в их основе лежит депрессивная идеология, которая сопровождается ростом "суицидальных явлений в подростковой среде".